Calcio | Divisione Serie B femminile | Laura Tinari eletta presidente

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Al termine del Consiglio Direttivo che si è svolto oggi a Roma,è statadella: “Quest’elezione è una grande emozione per me, ma anche un incarico che approccerò con il massimo impegno e rispetto. Ci tengo a ringraziare ilGravina e ildella Lnd Abete per aver tenuto conto di ciò che è stato fatto negli ultimi anni in Abruzzo“.ha poi aggiunto: “Arrivo dal mondo della comunicazione e delle pari opportunità (dal 2021 è la responsabile della comunicazione e deldella Lnd Abruzzo, ndr) e credo che ilsia una questione di cultura, ...

ROMA - Una grande soddisfazione per il Comitato regionale LND Abruzzo: la responsabile del calcio femminile, Laura Tinari, è stata eletta come nuova presidente della Divisione Serie B Femminile. Il Consiglio Direttivo della Divisione, che si è riunito in data odierna a Roma e aperto dal

in data odierna a Roma e aperto dal saluto del presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha eletto Laura Tinari come presidente.ROMA - Una grande soddisfazione per il Comitato regionale LND Abruzzo: la responsabile del calcio femminile, Laura Tinari, è stata eletta come nuova presidente della Divisione Serie B Femminile. Il Co ...