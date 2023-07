Cagliari | Ranieri su Jankto | “C’è sempre qualcuno che cerca di sollevare delle polemiche”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Unasquadre più attese in vista del prossimo campionato, che prenderà il via a partire dal 19 agosto, con l’attesissimo match Frosinone-Napoli, è senza alcuna ombra di dubbio ildi Claudio. Quest’ultimo ritornato in Serie A, dopo un solo anno di purgatorio, grazie all’eccellente lavoro svolto dall’ex guida tecnica del Leicester City, e trascinata dai gol e dalle giocate di Gianluca Lapadula, autore di ben 26 reti in 43 apparizioni con la compagine rossoblù, contando anche i play-off. Ricordiamo infatti che Sir. Claudio è ritornato sulla panchina rossoblù dopo ben 35 anni, e precisamente lo scorso 23 dicembre 2022 al posto dell’esonerato Fabio Liverani, con la squadra al 14° posto ferma a quota 22 punti. Un’autentica cavalcata quella compiuta dalla compagine sarda, culminata con la promozione nel massimo ...

Claudioritrova Jakub Jankto. Dopo aver lavorato insieme alla Sampdoria per due stagioni dal 2019 al 2021, i due si ritrovano quest'anno asempre in Serie A. L'allenatore ha parlato del ...In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , il tecnico delClaudioha parlato del nuovo acquisto Jankto e si è soffermato anche sul piccolo caso che si è generato a proposito delle parole del ministro dello Sport Abodi sull'omosessualità e il ...Oggiincontrerà Jankto, che è sbarcato aieri sera. "Finalmente si comincia. Ci parlerò, gli farò un grande in bocca al lupo e mi auguro di vederlo come lo conosco: deciso, ...

Jankto a Elmas: “Finalmente Cagliari, con Ranieri per toglierci soddisfazioni” Centotrentuno.com

'Conosco il ministro Abodi, che è una persona seria, competente e sensibile'.CAGLIARI (ITALPRESS) - 'Jankto l'ho scelto per le sue qualità ma ...Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha parlato dell'arrivo in rossoblù di Jankto al Corriere della Sera: "Dovrò proteggerlo Credo che un ragazzo che ha fatto quello che ha fatto lui è già forte ...