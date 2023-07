Bugeja | «Inter | voglio vincere! Mi aspetto campionato competitivo»

(Di mercoledì 12 luglio 2023)in un’vista rilasciata suTV dopo l’ufficialità del suo trasferimento all’, ha parlato del suo ritorno nelitaliano dove ha già giocato al Sassuolo. RITORNO – Haleynon vede l’ora di ricominciare in Serie A Femminile, stavolta conWomen: «Per me si tratta della seconda esperienza nelitaliano, adesso miunpiùrispetto a prima. Abbiamo una squadra forte, ho già giocato contro l’. Sarà undifficile, ma sono fiduciosa di poter andare avanti con l’obiettivo di fare meglio rispetto la scorsa stagione.Farò di tutto ...

Bugeja, prime parole da nerazzurra: "Sono carica e felice, all'Inter per vincere" Fcinternews.it

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Haley Bugeja. L'attaccante classe 2004 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 ...Voglio lavorare perché questo è un club enorme, quindi sono carica per iniziare la mia nuova storia qui» Sono molto felice e orgogliosa! CLUB ENORME – Bugeja non vede l’ora di cominciare la sua nuova ...