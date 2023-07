Bufera nel Comasco | auto intrappolate sotto gli alberi e passaggi a livello divelti dal vento

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il maltempo che ha flagellato le prime ore della mattinata di mercoledì 12 luglio ha prodotto pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario con ritardi e treni soppressi, dopo che la caduta di piante sui binari nella zona delha generato un effetto domino che ha mandato in tilt tutta la linea ferroviaria a nord di ...

...scelta per scrivere il pezzo riporta la frase di Facci che ha scatenato una vera e propria... ci siamo trasformatiTg4 di Emilio Fede dei tempi d'oro. Durante le riunioni di redazione, molto ...ll motivo Facci, negli ultimi giorni, è finito al centro di unaper una frase infelice sul ... Secondo la Lucarelli, Francesca Fagnani avrebbe peccatonon andare oltre con l'argomento, ...pomeriggio poi il Movimento Cinque Stelle chiede "di fare chiarezza e motivare alcuni episodi poco edificanti che riguardano la sua testata". Petrecca, in serata, fornisce la sua versione in ...

Bufera nel Comasco, auto e persone intrappolate sotto gli alberi sradicati: le immagini e i video QuiComo

Una sessantina gli interventi dei Vigili del fuoco nel Comasco per la bufera di mercoledì 12 luglio: auto sotto agli alberi, treni soppressi ...Dopo la violenta bufera di questa mattina che ha nuovamente sconvolto il Lario, gli esperti di 3bMeteo prevedono ancora instabilità soprattutto serale almeno sino a venerdì, quando correnti secche far ...