Bucchioni | «Inter? È sempre una situazione borderline | se Zhang non dovesse rendere i soldi…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Enzo, giornalista, ha parlato dinell’edizione di stamattina di Microfono Aperto, su Radio Sportiva Enzo, giornalista, ha parlato dinell’edizione di stamattina di Microfono Aperto, su Radio Sportiva. PAROLE – «È chiaro ed evidente che l’ha un debito di circa ottocento milioni, che è stato coperto da un mutuo. Ha dato in garanzia la società, come quando hai un mutuo sulla casa con la banca. La dai in garanzia per vent’anni, se non la paghi te la portano via. L’sta facendo la stessa cosa: Stevensi è fatto prestare i soldi da un fondo, al quale devela rata periodica ogni anno, per questo deve fare mercato in attivo. La proprietà non può immettere risorse, questa è una tagliola non da poco. ...