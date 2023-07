Britney Spears. A ottobre uscirà il libro di memorie 'The Woman in Me'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilè stato descritto come una "storia coraggiosa e sorprendentemente commovente sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza". Secondo l'editore deldarà alle stampe il suodi"TheIn Me" il 24. Il memoir in questione è descritto come una "storia coraggiosa e sorprendentemente commovente sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza". Facendo riferimento alla storica udienza del 2021 in cui laha chiesto a un giudice della corte superiore di Los Angeles di porre fine ai 13 anni di tutela giudiziaria, Jennifer Bergstrom, vicepresidente senior dell'editore Gallery Books, ha dichiarato martedì che "l'avvincente ...

Tutta la verità su Britney Spears Vanity Fair Italia

