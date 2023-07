Brian Molko | il leader dei Placebo insulta Giorgia Meloni sul palco dello Stupinigi Sonic Park | ”razzista | fascista”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Pesanti insulti alla presidente del Consiglioda parte didei: il frontman si è rivolto a 5000 spettatori in italiano dalStupingidi Torino martedì 11 luglio.deicontrosul, nazista”. Queste le dichiarazioni del frontman edel gruppo dei, ...

Durante lo show infatti il cantante e chitarrista della bandnon si è trattenuto ed ha insultato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni . Il tour italiano dei Placebo..." Giorgia Meloni razzista e nazista", con queste paroledei Placebo ha attaccato martedì sera la Presidente del consiglio dal palco dello Stupinigi Sonic Park, a Nichelino. Davanti ai cinquemila spettatori il cantante e chitarrista della band ...Pesantissimi insulti rivolti alla premier Giorgia Meloni dal palco dello Stupinigi Sonik Park , festival musicale in corso alla Palazzina di Caccia alle porte di Torino. Il frontmanha interrotto il concerto per rivolgersi in italiano alla folla: 'La vostra Giorgia Meloni è.... ' incita dal palco il cantante anglo - statunitense. E poi uno dietro l'altro una serie di ...

Meloni, l’attacco dal palco di Brian Molko. “Fascista, razzista, pezzo di m...” La Stampa

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.Brian Molko Giorgia Meloni, il cantante dei Placebo ha rivolti parole davvero pesanti alla Premier nel corso di una sua esibizione nel torinese ...