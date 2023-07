Branford Marsalis | l’indomito «giovane» leone sferra la sua zampata ad Umbria Jazz

Al Santa Giuliana sarà la volta del pianista Brad Meldhau col suo trio, seguito dal quartetto del sassofonista. Saranno scintille anche in quell'occasione, si spera. Tag: Brad ...Arena che offre anche star del jazz come Brad Mehldau in trio econ il quartetto, ma pure la ricerca delle radici della musica popolare americana di Rhiannon Giddens in duo con ...Arena che offre anche star del jazz come Brad Mehldau in trio econ il quartetto (11 luglio), ma pure la ricerca delle radici della musica popolare americana di Rhiannon Giddens in ...

I fantastici quattro, il Branford Marsalis Quartet torna a Umbria Jazz Umbria Journal il sito degli umbri

Il primo in Trio con Larry Grenadier e Jeff Ballard, il secondo con il suo quartetto. Concerti da non perdere alla Podiani e al Teatro Morlacchi .Chiuso il primo fine settimana di concerti ad Umbria Jazz, per l'avvio dell'edizione del cinquantesimo anniversario, ad emergere è già un primo positivo bilancio. Musicale e non solo. (ANSA) ...