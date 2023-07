Brad Pitt è un “bambino petulante e ridicolo Pensa di essere un produttore di vino ma si occupa d’altro” | Angelina Jolie attacca l’ex marito

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Altro che vigneron impegnato e attento al prodotto:è un “”. Parola di. Ormai la lite a distanza tracoppia d’oro di Hollywood è un format ultra-collaudato (e anche un po’ ripetitivo), una guerra a colpi di carte bollate, ricorsi, scintille in cui la partita per l’affidamento dei figli si mescola a questi molto più prosaiche da divorzio show. Insomma, i Brsembrano ormai due protagonisti di Forum e ogni occasione è buona per battagliare pubblicamente. Anziché farlo su Rete4 lo fanno praticamente in mondovisione, ma è solo un dettaglio. Da mesi le schermaglie tra i due si concentrano su una faccenda milionaria: la vendita di Château Miraval, la tenuta nel sud della ...

In che rapporti sono Angelina Jolie eTutto quello che non sai Angelina Jolie e: le nuove accuse In che rapporti sono Angelina Jolie eErano la coppia più amata di Hollywood, ma da quando sono scoppiati ...Angelina Jolie attaccasul vino: "Ma quale produttore. È un bambino, petulante e ridicolo" Presentati nuovi documenti processuali nella battaglia legale per il vigneto di Château Miraval, in Francia di Concetta ...È altamente simbolica ma anche del tutto prosaica la battaglia che va avanti da un anno e mezzo tra Angelina Jolie esul vigneto di Château Miraval in Provenza . Lì la coppia si era sposata il 23 agosto 2014 circondata dai figli, lei con un abito speciale adornato dei "disegnetti" dei bambini, coronamento ...

I capricci di Brad Pitt nella gestione dell'azienda vinicola di famiglia. L'attore criticato dall'ex fondo di investimenti di Angelina.Nei nuovi documenti processuali l'attrice deride senza mezzi termini l'ex marito: si definiva «un produttore di vino» ma tutt'al più «si è occupato di illusioni, non di terra e uva». La tensione tra i ...