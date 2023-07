Borsa | Milano sale +0 | 5% con Stm | Stellantis e il Banco

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Piazza Affari inizia bene la seduta in una giornata in cui l'interesse degli investitori sarà catalizzato dai dati sull'inflazione americana del primo pomeriggio. Il Ftse Mib avanza dello 0,52% ...

Apprezzabile rialzo (+1,99%) aper il comparto tecnologia . Rialzo marcato per STMicroelectronics , che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti. Pubblicati i Prezzi al Consumo della ......Piazza Affari inizia bene la seduta in una giornata in cui l'interesse degli investitori sarà catalizzato dai dati sull'inflazione americana del primo pomeriggio. Il Ftse Mib avanza dello 0,52% ...

Primo semestre con guadagni importanti, soprattutto grazie ai finanziari. E ora c'è chi pensa a una rotazione settoriale. Industria ed energia i comparti favoriti, specie se sostenuti dai premi. Le pr ...