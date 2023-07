(Di mercoledì 12 luglio 2023) Seduta ampiamente positiva per Piazza Affari: l'indiceMib ha concluso indell'1,75% a 28.552 punti. . 12 luglio 2023

Chiude sulla parità, che propone sul finale un +1,74% e archivia gli scambi a 28.551,71 punti.

Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +1,7% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Euro sopra 1,11 dollari, gas scende sotto i 30 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 lug - Borse europee in forte rialzo, sostenute dal dato sull'inflazione americana scesa oltre le attese.(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in forte rialzo dopo il dato dell'inflazione statunitense migliore delle attese, con la speranza che la Fed possa allentare la s ...