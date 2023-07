Borsa | Europa in rialzo con gli occhi sull' inflazione americana

Avvio di seduta in rialzo per le Borse europee, con gli investitori che scommettono in una nuova frenata dell'inflazione americana dai dati che verranno diffusi nel primo pomeriggio. A Parigi l'indice ...A Wall Street i future sono poco mossi mentre inquello sull'Euro Stoxx 50 sale dello 0,4%. Sul fronte energetico il petrolio è poco mosso e difende i rialzi delle ultime sedute, alimentati ...È stato membro dell'Executive Board dal 2006 al 2009, responsabile delle assicurazioni e dell'asset management in

Avvio di seduta in rialzo per le Borse europee, con gli investitori che scommettono in una nuova frenata dell'inflazione americana dai dati che verranno diffusi nel primo pomeriggio. A Parigi l'indice ...Dopo il colloquio con il governo, Stellantis si impegna a rafforzare la produzione di auto in Italia. Gli analisti sono buy: ecco una strategia con i Turbo Certificates di BNP Paribas.