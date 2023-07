Borsa | Alfonsino +11% | premiata dopo intesa con Magazzini Gabrielli

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Caserta. Il mercato premia le azioni di, PMI attiva nel settore dell’Order&Delivery, che sale dell’11,3% a 0,79 euro, a fronte di un indice Ftse all share in rialzo dell’1,3%. Dall’inizio dell’anno il titolo ha guadagnato il 62% circa. La società ha annunciato questa mattina l’accordo strategico con il gruppo della grande distribuzione, proprietario delle insegne Oasi, Tigre e Tigre Amico. L’prevede l’attivazione del servizio nei centri pilota di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, per poi estenderlo agli altri punti vendita del gruppo. La partnership si inserisce nel processo di diversificazione dell’offerta già intrapreso dalla società, con un’ulteriore estensione del perimetro di operatività della Business Unit Groceries; allo stesso tempo concederà al gruppo ...

La collaborazione 'ci consente di estendere il servizio di consegna della spesa a domicilio, ampliando cosi' l'operativita' della nostra Business Unit', commenta il ceo di, Carmine Iodice. ...Continua così il processo di estensione del servizio diper la consegna rapida di spesa e generi alimentari, che può contare oggi su più di duecento affiliazioni tra supermercati, negozi ...Siamo fortemente convinti della bonta' del progetto, non solo in funzione dei benefici che apportera' ad, ma anche per l'attrattiva commerciale che potra' avere in futuro all'interno del ...

