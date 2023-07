Bonus rammendo | incentivi del governo francese per riparare scarpe e abiti anziché buttarli

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Da ottobre i consumatori francesi avranno un “” tra i 6 e i 25 euro per la riparazione dei loro vestiti e delle lorogettarle via. L’iniziativa mira a ridurre le 700.000 tonnellate di vestiti buttati via in Francia ogni anno, due terzi dei quali finiscono in discarica.tra i 6 e i 25 euro per i francesi che riparanoe vestiti L’annuncio è arrivato dal segretario di Stato per l’ecologia Berangere Couillard. Ha invitato “tutti i laboratori di cucito e i calzolai ad aderire al sistema”, che sara’ etichettato dall’organizzazione ecologista Refashion. Questo “” per il settore tessile sarà dotato di un fondo di 154 milioni di euro nel periodo 2023-2028, hanno reso noto le ...