Bonus parrucche per le pazienti oncologiche | la soddisfazione di Iannace

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Un grazie di cuore alla Regione Campania, quindi alla Giunta e a tutto il Consiglio Regionale, che ha deciso di stanziare anche quest’anno un, che può arrivare fino a 400 euro, per le donne affette da cancro. Un contributo economico destinato a chi, in seguito alla chemioterapia, ha perso i capelli”. Così il dottor Carlo, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera decisiva per le sueed impegnato nella divulgazione, condivisione e sensibilizzazione alla prevenzione oncologica, a pochi giorni dalla programmazione di 70.000,00 euro in favore dei distretti sanitari della Campania al fine di sostenere iaffetti da alopecia in seguito a ...