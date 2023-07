Bonus in busta paga fino a più di 300 € | da luglio a dicembre | chi riceverà l’accredito e gli arretrati

Leggi su newstv

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sta per arrivare un nuovoinper tantissimi lavoratori: ecco chii soldi sullo stipendio nei prossimi mesi. L’Italia ha attraversato negli ultimi anni un periodo di lunga crisi economica, dovuta principalmente alla pandemia da Covid-19, ma successivamente anche alle conseguenze internazionali del conflitto in Russia e Ucraina. Gli italiani hanno dovuto fare i salti mortali pur di arrivare a fine mese e sostenere tutte le spese per la vita, soprattutto considerando l’aumento delle bollette di luce, gas e altre utenze.di 300€ per questi lavoratori per il 2023 (NewsTV.it)Molti lavoratori stipendiati si sono visti da un giorno all’altro ridurre lo stipendio o addirittura sospendere a causa della crisi e, nonostante siano già passati due anni, è comunque molto dura ...