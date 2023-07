Bonus 365 euro | famiglie felici per il maxi aiuto del Governo Meloni | Tanti soldi subito

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La busta paga di luglio sarà più corposa per alcuni lavoratori grazie aldi 365che sarà attivo per tutto il 2023. Ilha deciso di erogare un nuovoper aiutare alcuni lavoratori. Si tratta di un premio mensile e che sarà in vigore fino a dicembre 2023. In arrivo unper alcuni lavoratori (ilovetrading.it)Secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato l’importo preciso erogato sarà fino a 365in più nella busta paga a partire proprio dallo stipendio di luglio. Poi dal mese di agosto i lavoratori interessati riceveranno ilogni mese (fino alla fine del 2023) che è pari all’1,5% dello stipendio. Nel conteggio non sarà considerata la tredicesima. In arrivo gli arretrati per queste categorie di lavoratori: il ...

... l'importo effettivo per il mese in corso sarà di,54 euro . Per gli insegnanti gli aumenti ... Gli insegnanti delle superiori , ad esempio, vedranno ilmensile variare da 28,55 euro per coloro ...Considerando gli arretrati, lo stipendio del settimo mese dell'anno registrerà un aumento pari a,54 euro. Il valore delper gli insegnanti differisce in base all'anzianità, al titolo di ...Sommando i sei mesi di arretrati, la somma totale sarà di,54 euro. Un docente di scuola ... Inoltre, un docente della scuola primaria con tra i 21 e i 27 anni di servizio riceverà undi 34 ...

Bonus 365 euro in arrivo nella busta paga di luglio, ecco chi sta per ... Money.it

Buone notizie per i contribuenti italiani: alcuni cittadini stanno infatti per ricevere un bonus di ben 365 euro direttamente nella loro busta paga di luglio, in arrivo a breve. Ma di che bonus si tra ...In arrivo stipendi più elevati per insegnanti, dirigenti e personale Ata. Per alcuni gli aumenti potrebbero anche superare i 350 euro ...