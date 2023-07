Bocciati in transizione

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tra ritardi, cantonate e sprechi, la Commissione Ue è stata bistrattata dalla Corte dei conti europea sul raggiungimento degli eco-obiettivi. Che sono a dir poco velleitari, per non parlare del loro enorme peso economico fatto gravare (quasi inutilmente) sulle spalle dei cittadini. Eppure del tutto insufficiente. Ospite dell’Università di Tolone, la baronessa Ursula Gertrud von der Leyen s’è lanciata nel solito predicozzo: «Qui, per quasi un mese, le temperature hanno superato i 35 gradi. La scienza ci dice che possiamo ancora limitare questa drammatica trasformazione del nostro clima, ma dobbiamo agire in fretta». Orsù continentali, dunque. Ma l’evocata urgenza si limita agli apocalittici appelli. La Commissione europea guidata dalla cassandra teutonica procede con la sveltezza di un mariachi che s’è appena risvegliato dalla siesta pomeridiana. Ritardi, cantonate, sprechi. Nelle ...

