Blue Beetle | online il nuovo trailer del nuovo film DCU | ecco cosa ci aspetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Finalmente scopriamoci riserverà. La Warner Bros. Pictures ha pubblicato il secondodi, che debutterà nelle sale per fine estate. Il secondodiarriva a poco più di un mese dalla prima delnelle sale, prevista per il 18 agosto.: ilrivela tutti i dettagli delDCU In, Jaime Reyes, neolaureato, torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro, solo per scoprire che la casa non è proprio come l’ha lasciata. Mentre cerca di trovare il ...