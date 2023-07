Blitz contro la mafia tra Palermo e Belluno | 11 arresti

(Di mercoledì 12 luglio 2023)(ITALPRESS) – Ae nella provincia dii Carabinieri hanno eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 3 aglidomiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, disposte dal gip del Tribunale disu richiesta della locale Direzione Distrettuale Anti.Le accuse sono associazione di tipo mafioso, estorsione, consumata e tentata, con l’aggravante del metodo e delle modalità mafiose e tentato omicidio aggravato.Con le indagini sarebbe stata ricostruita la struttura del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo e delineato l’organigramma delle famiglie di Pallavicino-Zen, Partanna Mondello e Tommaso Natale. Sono stati inoltre individuati “i canali di interlocuzione del sodalizio con le altre articolazioni ...

PALERMO - A Palermo e nella provincia di Belluno i Carabinieri hanno eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 3 agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto ...Nuovoi pescatori di frodo sulle coste teatine da parte della Capitaneria di porto di Ortona che ha sanzionato tre abusivi recidivi, grazie anche a diverse segnalazioni pervenute da residenti ...Solo due giorni fa la procura di Palermo aveva chiesto e ottenuto dal gip 18 misure cautelari per esponenti del can di Resuttana, mandamento confinante con quello colpito daldi oggi. Comments ...

Blitz contro clan Palermo, in carcere boss ed estortori QUOTIDIANO NAZIONALE

PALERMO (ITALPRESS) – A Palermo e nella provincia di Belluno i Carabinieri hanno eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in ...Gli investigatori si sono serviti di tecnologie sofisticate di intercettazione riuscendo, così, a superare le continue cautele messe in atto dagli indagati ...