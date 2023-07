Black Panther | Electronic Arts fonda un nuovo studio per realizzare il gioco

Il loro primo progetto sarà un gioco in terza persona, per giocatore singolo, basato sul franchisedella Marvel. Secondo Kevin Stephens, direttore dello studio e ex vicepresidente di ...EA sta realizzando un nuovo videogioco basato sul personaggio Marvel,. Pochissimi i dettagli per ora ma sappiamo che sarà un titolo incentrato sulla modalità giocatore singolo e che lo sviluppo è stato affidato allo studio chiamato Cliffhanger Games. Si ...Cliffhanger Games, un nuovo studio di Electronic Arts (EA), farà il suo debutto con un titolo in terza persona, per giocatore singolo, basato su, l'eroe della Marvel. Il gioco sarà realizzato in collaborazione con Marvel Games , e rientra nell'accordo con EA annunciato lo scorso anno che prevede la realizzazione di tre titoli. ...

Black Panther avrà un videogioco tutto suo: ecco il secondo progetto di EA e Marvel TGCOM

