Bisseck atteso da Inzaghi | ecco quando si unirà al ritiro ? Sky

(Di mercoledì 12 luglio 2023)è, come riferito da Inter-News.it, al momento al CONI e sta svolgendo le visite mediche. In attesa di ulteriori aggiornamenti che arriveranno dal nostro inviato Roberto Novella, da Sky Sport hanno reso noto ancheil difensore si potrà unire agli allenamenti di Simone. ATTESA ? Yann, lo abbiamo anticipato qui su Inter-News.it, è arrivato al CONI e sta sostenendo le visite mediche per passare poi alla firma con l’Inter. Secondo quanto reso noto poi da Sky Sport, nella giornata di domani il difensore sarà già ad Appiano Gentile per iniziare gli allenamenti incon Simone. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...

2023 - 07 - 10 13:45:19 Inter, visite mediche perVisite mediche per. Il giovane difensore tedesco èa Milano nelle prossime ore, con l'Inter che pagherà circa 7 milioni all'...Si tratta di nbsp;Yann Aurel, difensore tedesco proveniente dall'Aarhus. Guarda il video del suo arrivo a Milano Linate,da diversi ...L'ALTRO ARRIVO - Non solo Di Gennaro, in serata èanche l'arrivo in Italia del difensore tedesco. Classe 2000, è stato il capitano della Germania all'Europeo Under 21 e dalla prossima ...

Inter, Bisseck atteso a Milano nelle prossime ore: domani le visite ... Sportitalia

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le trattative del 12 luglio ...ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni) Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze Iscrizione alle Newsletter ...