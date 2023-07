Bimbo rischia di annegare in piscina | una denuncia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) E’ statata a piede libero per lesioni personali colpose la collaboratrice di unaalla periferia di Perugia dove un bambino di cinque anni hato didopo essere finito in acqua . Era stata lei stessa a dare l’allarme e dagli accertamenti della polizia è emerso che era in qualche modo coinvolta nella vigilanza alla bambina. Agli operatori della questura intervenuti...

Sei diventato papà e vorresti prenderti una pausa dal lavoro per stare un po' con il tuo. Vedere un neonato crescere è una gioia: consolida il legame affettivo e certi momenti sono ......Neonato di 3 mesi operato al pancreas per una rara malattia: 'Ora sta bene' Mangia tutta la confezione di chewing gum,di morire: operato d'urgenza per estrarre la 'palla' di gomma ...Il piccolo è ricoverato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita

Bimbo rischia di annegare in piscina: denunciata la collaboratrice ... LA NAZIONE

La Polizia ha denunciato una ventinovenne per lesioni colpose. Il responsabile della struttura: "La ragazza si era resa conto della presenza del bambino esanime nella vasca e ha attivato i soccorsi".Era stata una collaboratrice della struttura a dare l’allarme e dagli accertamenti della polizia è emerso che era in qualche modo coinvolta nella vigilanza alla bambina.