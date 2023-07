Bimbo rischia di annegare in piscina | denunciata la collaboratrice del campus estivo

La Polizia ha denunciato una ventinovenne per lesioni colpose. Il responsabile della struttura: 'La ragazza si era resa conto della presenza del bambino esanime nella vasca e ha attivato i soccorsi'. ...La giovane - che dopo i fatti è stata convocata in Questura - ha confermato di aver notato ilsu cui avrebbe dovuto vigilare esanime all'interno della piscina. E' stata dunque deferita all'...di annegare in piscina - La Polizia di Stato ha denunciato una ragazza nata nel 1994 per il reato di lesioni personali colpose , in seguito al principio di annegamento di un bambino di 5 ...

Bimbo rischia annegare in piscina, una denuncia Agenzia ANSA

La Polizia ha denunciato una ventinovenne per lesioni colpose. Il responsabile della struttura: "La ragazza si era resa conto della presenza del bambino esanime nella vasca e ha attivato i soccorsi".Era stata una collaboratrice della struttura a dare l’allarme e dagli accertamenti della polizia è emerso che era in qualche modo coinvolta nella vigilanza alla bambina.