Bimbi annegati | si indaga per omicidio colposo

Un'indagine per omicidio colposo è stata aperta per accertare eventuali responsabilità sulle morte, avvenuta ieri per annegamento, di due bambini, di sei e sette anni, in un vascone di irrigazione ...Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo, all'indomani della morte di due fratellini di 6 e 7 anni, di nazionalità rumena,in una vasca per la raccolta di ...Quando nel pomeriggio dell'11 luglio i genitori di due bambini di 6 e 7 anni hanno lanciato l'allarme per la scomparsa dei loro figli a Manfredonia (in provincia di Foggia), il pensiero di tutta la ...

