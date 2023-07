(Di mercoledì 12 luglio 2023) Per la morte della bambina di 8 anni,perché erano in tre in sella allo scooter 750 e la piccola era senza casco, ci sono quattroper concorso in,...

Unadi un anno e mezzo, Ecaterina, è morta oggi dopo esserein una piccola piscina gonfiabile in uno spazio comune a diversi edifici a Casaltone, frazione di Parma. Secondo una prima ...A perdere la vita è unadi appena un anno e mezzo, finita sott'acqua in un momento di ... La bambina èin acqua ed è annegata , per lei non è stato possibile fare nulla. Appena i genitori ...... immagine simbolo Una bambina di un anno e mezzo è morta poco dopo le 11 di oggi dopo essere...ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e fare luce sulle cause del decesso della, i ...

Bimba caduta dalla moto anche i genitori indagati per omicidio stradale ilmattino.it

Per la morte della bambina di 8 anni, caduta dalla moto perché erano in tre in sella allo scooter 750 e la piccola era senza casco, ci sono quattro indagati per concorso in omicidio ...Una bimba di un anno e mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina di un’abitazione a Casaltone, frazione del comune di Parma. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11, stava g ...