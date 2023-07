Bigon | «Per il Napoli rivincere lo scudetto sarebbe stato difficile a prescindere da Kim | Spalletti e Giuntoli»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ai microfoni di Radio Marte ha parlato l’ex direttore sportivo del, Riccardo. Il tema è ile il mercato, con l’addio di Kim e il probabile addio anche di Piotr Zielinski.ha dichiarato: «Zielinski è un giocatore forte ed anche io lo terrei. Ma proprio perché è forte se ci fossero offerte eccezionali la società non potrebbe non prenderle in considerazione».sul mercato arabo: «È vero che il mercato arabo sta drogando quello internazionale ma io la vedrei anche come immissione di denaro nel sistema e potrebbe dare spazio a giocatori giovani per mettersi in mostra. Poi, credo, che con i soldi che si ricavano dal mercato arabo si possano sostituire i giocatori che vanno via con altrettanti calciatori forti o che comunque sono importanti per il nostro calcio. Quindi non ne ...