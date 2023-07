Biden spinge sulla riforma delle banche Ma c’è la mina sofferenze

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 luglio 2023) I democratici lo hanno promesso a se stessi e anche ai loro elettori. Il sistema bancario americano va rafforzato, a quattro mesi dal crack di Svb e First Republic, i due istituti di territorio californiani e molto vicini all’industria tecnologica della Silicon Valley, saltati per aria per non aver retto al peso dei tassi, dopo un anno di rialzi per mano della Fed. Il partito di Joe, come raccontato da Formiche.net, ha deciso di mettere mano al sistema del credito, per scongiurare nuove crisi che possano anche lontanamente riportare gli Stati Uniti al drammatico settembre del 2008, quando il fallimento di Lehman Brothers sancì l’inizio della grande crisi globale. L’idea è quella di estendere la garanzia statale ai depositi di importo minore, così da tutelare tutte le fasce di risparmiatori, qualora una banca finisse nei guai. Nell’attesa che il tutto prenda corpo ...