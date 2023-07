Biden e la ‘quasi gaffe’ | Zelensky diventa ‘Vladimir’ – Video

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – "Vladimir e io…". Una 'quasi gaffe' di Joe, presidente degli Stati Uniti, in una conferenza stampa dopo il vertice Nato a Vilnius.è con il presidente ucraino Volodymyr, che viene però chiamato 'Vladimir', la variante dello stesso nome che – dettaglio non trascurabile – fa pensare inevitabilmente al presidente russo Vladimir Putin.si corregge perché si pente di aver usato toni troppo colloquiali: "Non dovrei essere così informale… Il signore io…", riprende subito dopo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

