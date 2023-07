Biden da Vilnius | Il nostro impegno per l' Ucraina non vacillerà

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'degli Stati Uniti per l'non conosce cedimenti: lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe, tenendo un discoorso davanti a una folla plaudente nel cortile dell'...

... lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe, tenendo un discoorso davanti a una folla plaudente nel cortile dell'università di, dopo la chiusura del vertice della Nato nella ..."Il mondo deve stare unito per affrontare il cambiamento climatico": lo ha detto Joeparlando all'università didopo il vertice Nato.... "Putin ha fatto una scommessa sbagliata che il supporto a Kiev sarebbe finito", "difenderemo la libertà oggi, domani e per quanto serve": lo ha detto Joeparlando all'università di...

LIVE Vertice Nato a Vilnius, in Lituania anche Giorgia Meloni e Biden: ultime notizie in diretta Sky Tg24

Roma, 12 lug. (askanews) - L'impegno degli Stati Uniti per l'Ucraina non conosce cedimenti: lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, tenendo un discoorso davanti a una folla ...Joe Biden dalla Lituania ha avvisato Vladimir Putin e la Russia. A margine del vertice Nato andato in scena nelle ultime ore, il presidente degli Stati Uniti ha tenuto un discorso all'università di ...