Biasin | «Inter | ultima stagione più bella di quella dello Scudetto!»

(Di mercoledì 12 luglio 2023)ritiene l’dell’, coronata con la finale di Champions League, piùdiche ha portato allo Scudetto nel 2021ESALTANTE ? A Telelombardia, Fabrizioesprime il suo pensiero sullaappena passata: «Lo scudetto è molto importante, ma per me il percorso in Europa è molto più importante, gusto ovviamente personale. Unacosì comepassata che ti ha portato quasi a vincere la Champions League mi è piaciuta tantissimo. Ti dico di più: lascorso anno mi è piaciuta di più diScudetto».-News - Ultime notizie e ...

Oggi alle 18 è in programma la prima conferenza stampa dell'della nuova stagione: parleranno Inzaghi e Marotta . Ecco che quindi su twitter Fabriziopropone un sondaggio ai tifosi, chiedendo quali domande farebbero al tecnico e al dg. Arrivano ...Penso che comunque il belga non sia adatto al calcio bianconero, ma può portarti dal settimo posto al terzo quando sta in forma', ha aperto. Lukaku all', c'è voglia ma il tempo ......Fabiano Parisi è pronto a raggiungere Vincenzo Italiano per un'operazione complessiva da 10 milioni di euro.20.50 - Fabrizioai microfoni di TvPlay: 'Lukaku vuole restare a Milano, ma l'...

Biasin: “Inter, tra Paramount, Nike e retro, ecco l’incasso dagli sponsor” fcinter1908

Biasin: «Giuntoli dirigente della Juve è meglio di un grande giocatore in campo». Le parole del giornalista tifoso dell’Inter Il giornalista Fabrizio Biasin, noto tifoso dell’Inter, nel suo editoriale ...Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, conferma come sarà Paramount+ il nuovo sponsor Inter ...