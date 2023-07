Bersani sulle dimissioni di Santanché | «La salvino | ma resterà sullo stomaco Attacchi ai giudici? Per fare come Berlusconi ci vuole il fisico»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In altri casi l’ex segretario del Pd Pier Luigiassicura che non si sarebbe speso a chiedere le, cosìè successo puntualmente da parte dell’opposizione nei confronti di diversi esponenti politici da quando è nato il governo Meloni. Ma davanti al caso che sta coinvolgendo la ministra del Turismo Daniela, secondonon ci sono gli estremi per avere dubbi: «Una persona normale se ha troppe cose da spiegare non puòil ministro – dice, ospite a InOnda su La7 – Ma si faccia qualche domanda, semplice e banale. In altri sarei stato d’accordo nel non chiedere le. Ma questa cosa è indigeribile, se vogliono digerirla votino e se la tengano. Questo mix ...