Berlusconi | Casellati | ' un mese fa l' addio | sue idee continuano a guidare nostre azioni'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Unfa è mancato il nostro amato Presidente, un genio, un visionario, uno statista che ha trasformato profondamente la politica e il sistema dei partiti. Tutto ciò che egli ha saputo costruire in vita, gli insegnamenti che ci ha trasmesso e la difficile eredità politica che ci ha lasciato non smetteranno mai di ispirare chi, come lui, crede - oggi come ieri - che la 'rivoluzione liberale' sia la strada giusta, l'unica possibile, per far crescere l'Italia del fare e rendere centrale il nostro Paese a livello internazionale. Ciao Presidente, il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, le tuecontinueranno a nutrire i nostri pensieri e ale". Lo scrive sui social il ministro per le Riforme istituzionali e la ...

da un lato, e la gestione di Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio, dall'altro, ...la ministra per le Riforme istituzionali ed ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati...indicato dal Presidente. Forza Basilicata, Forza Italia!". Lo scrive in un tweet la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La morte di Berlusconi, Casellati: per me è un grande dolore RaiNews

Il 19 gennaio 2022, mentre andava all’ospedale San Raffaele per un ricovero dopo la diagnosi per leucemia, ha scritto una lettera ai figli: «Se non dovessi tornare, vi prego di prendere atto di quanto ...«Per me è un grande dolore - dice Casellati - sono con Berlusconi dal 1994, ho avuto modo di seguirlo in tutto il suo straordinario percorso politico. È stato un grande innovatore, ha costruito questa ...