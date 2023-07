Secondo quanto riporta il Corriere della Sera i cinque figli del Cavaliere oltre alle partecipazioni in Fininvest riceveranno 'un consistente capitale immobiliare oltre a tutti ipersonali del ...... sempre con noi! pic.twitter.com/lxBMouYghO AC Monza (@ACMonza) July 12, 2023e ... Oltre, naturalmente, al Monza e aie ai ricordi cari ai tifosi, come le copie delle Coppe ...L'ereditànon è solo Fininvest: sarà assegnato un consistente capitale immobiliare oltre a tutti ipersonali del Cavaliere. In totale 4 miliardi facendo calcoli di massima. Ma che ...

Berlusconi, beni e case dei figli dopo l’eredità: i 70 vani di Barbara e la villa di Pier Silvio ad Arcore Corriere della Sera

Prima dell’apertura del testamento, i cinque figli di Silvio Berlusconi partivano da un patrimonio personale di centinaia di milioni di euro: ...Trigesimo di Silvio Berlusconi: i cinque eredi in contrasto con Forza Italia. Il Monza ricorda il presidente dopo le indiscrezioni sulla cessione e il ruolo della banca Lazard ...