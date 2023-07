Bergomi | «Lukaku senso di appartenza Legato da sempre all’Inter»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Romelupotrebbe tornare ancora una volta, Beppene parla in modo positivo su Sky Sport. RITORNO –apprezza il belga: «Tornando indietro di qualche annoha lasciato l’Inter in una situazione in cui non si poteva rifiutare. Il Chelsea ha pagato 113 milioni,servivano quei soldi. Lui èstatoai nerazzurri, anche nelle dichiarazioni dell’anno scorso, questo fa piacere. Non so se ci sarà la forza di andare a prenderlo ma è troppo importante per la squadra, per il suodi appartenenza, per il legame con Lautaro Martinez. Con l’arrivo di Thuram loro tre si integrano molto bene, col 3-5-2 l’Inter deve avere quattro forti» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...