Bergamo | rapinò una farmacia armato di un paio di forbici | arrestato

(Di mercoledì 12 luglio 2023). Aveva rapinato unadie aveva provato a darsela a gambe, ma la sua fuga è durata poco: la Polizia lo ha fermato nel giro di pochi minuti. Un uomo di circa cinquant’anni, N. T., di Brescia ma domiciliato in centri di accoglienza di, è statoper aver fatto irruzione, lo scorso venerdì 7 luglio, intorno alle 11.10, nellaMariani di, in via Angelo Maj. Entrato a volto scoperto, ha minacciando la farmacista alla cassa e portato via la somma di circa 200 euro, fuggendo poi a piedi verso la stazione per acquistare della cocaina, della quale è stato trovato in possesso una volta fermato dalle forze dalla Squadra Mobile in via Quarenghi, che lo avevano immediatamente individuato grazie alle ...