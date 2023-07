Bergamo | rapina farmacista con un paio di forbici | cinquantenne in manette

(Di mercoledì 12 luglio 2023) IL COLPO . L’uomo è stato arrestato in via Quarenghi, con il denaro rubato aveva acquistato cocaina. Individuato dagli agenti grazie alle telecamere di sicurezza.

Bergamo, rapina farmacista con un paio di forbici: cinquantenne in ... L'Eco di Bergamo

L'episodio è avvenuto a inizio luglio. L'uomo, 50 anni, originario di Brescia, è finito in cella su ordinanza del gip ...