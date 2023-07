Bergamo | esplosione in un appartamento di via San Tomaso | feriti tre operai

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 luglio 2023). Un’in unal primo piano all’interno di una corte del civico 13 (nello stabile delle ex Canossiane) di via San, a, ha fatto scattare l’allarme intorno a mezzogiorno di mercoledì 12 luglio. A causare lo scoppio, il cui boato è stato avvertito in tutta la zona, sarebbe stato un taglio ad un tubo del gas effettuato con un flessibile dagli, i quali stavano svolgendo lavori di bonifica pre ristrutturazione dell’edificio. Nell’sono state coinvolte tre persone, tutti, sui quarant’anni, nessuna delle quali rimasta ferita in modo grave. Sono stati trasportati in codice giallo: due all’ospedale di Seriate, uno al Papa Giovanni XXIII. Al lavoro sul posto i vigili del fuoco di ...