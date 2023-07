Benevento | c’è la firma di Alfieri | ora la missione è convincere Andreoletti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl primo obiettivo è stato raggiunto. Dopo la buona stagione vissuta con la Recanatese, arriva il rinnovo di contratto per il centrocampista Vincenzo. Il classe 2002 si lega alla Strega fino al 2027 e sarà uno dei giovani che partiranno per il ritiro di Roma con l’obiettivo diMatteoa tenerli in rosa. Il direttore tecnico Marcello Carli ha deciso di puntare sul ragazzo originario di Avellino, respingendo l’offerta della stessa Recanatese che lo avrebbe riportato volentieri nelle Marche. Se ne riparlerà al termine del ritiro estivo, quando dirigente e allenatore delstileranno il classico bilancio. L’annuncio del rinnovo è stato dato dalla stessa società di Via Santa Colomba: “IlCalcio comunica che in data odierna il ...