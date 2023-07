Belen Rodriguez | Luna Marì compie due anni | il tenero messaggio che emoziona i follower

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il primissimo piano di una bella bimba di pochi mesi, con due occhi color del cielo spalancati sul mondo e un’espressione curiosa e attenta. A commento la frase: “Auguri al mio sole di. Quanto te amo”. Un post pieno di dolcezza che, in pochi minuti, diventa virale.Così...

All'epoca il noto portale lanciò lo scoop su un presunto triangolo tra i due volti noti e, moglie dell'ex ballerino (e con la quale attualmente si vocifera una nuova crisi in atto). ...Via Barbara D'Urso e pure Belén, dentro Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, che promette un nuovo pomeriggio televisivo all'insegna del "Giornalismo popolare di qualità" . Un grande ...... di cui è e resterà un volto di punta mentre molte altre star vengono messe alla porta (si pensi a Barbara D'Urso e, giusto per fare due nomi). E Gerry Scotti, parlando proprio di ...

“Basta film!”, Alessia Marcuzzi e De Martino: perché erano seduti vicini, arriva la foto con Belen ‘scaccia-crisi’, le ultime news.Cosa è successo tra Belen, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi Dopo i rumors la biondissima conduttrice fa chiarezza. Anche ...