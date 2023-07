Beautiful Anticipazioni Americane | Hope e Thomas colti in flagrante da un inaspettato ospite!

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nelle ultimedi, la passione traraggiunge un nuovo livello e dopo aver ammesso il suo errore e chiesto perdono aper il bacio a Roma,viene travolta dalla delusione quando Liam decide di abbandonare il loro matrimonio, sentendosi tradito. Lo Spencer, infatti, non può accettare chesapesse dei suoi sentimenti contrastanti versoe del pericolo che egli rappresentava per la loro unione e per la famiglia che avevano costruito insieme. Così, senza esitazione, dichiara di voler divorziare e se ne va!trame, Liam lasciaNon solo Liam decide di abbandonare la sua relazione con ...