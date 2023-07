Beatrice Venezi sfida le polemiche e a Lucca esegue fuori programma l’Inno a Roma di Puccini caro al fascismo e al Msi video

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nei giorni scorsi, la direttrice (o direttore, come preferisce essere chiamata) d’orchestra consulente del ministro Gennaro Sangiuliano, è stata sommersa dallein Francia, dove una dozzina di associazioni hanno promosso una petizione per annullare il suo concerto, accusandola di essere una neofascista. Lei per tutta risposta li ha bollati come “miserabili” e a, in occasione del concerto per il centenarioano, ha eseguito unche non lascia spazio a molte interpretazioni. Laha chiuso il concerto dicon, brano musicato da Giacomonel 1919 che durante il ventennio fascista conobbe una certa popolarità ...

Nonostante le polemiche, la direttrice d'orchestraha eseguito a Lucca in occasione della serata del Summer Festival dedicata al centenario pucciniano l'Inno a Roma scritto da Giacomo Puccini per la fine della Prima guerra mondiale e ..."Non posso accettare censure e credo che neanche Puccini le avrebbe accettate". Così, dal palco del Summer Festival, ha annunciato stasera che avrebbe chiuso con l'esecuzione dell'Inno a Roma il concerto che apre le Celebrazioni del Centenario pucciniano (2024). Il ...1.46 Vanezi: Inno a Roma,non accetto censure "Non posso accettare censure e credo che neanche Puccini le avrebbe accettate". Così,dal palco del Summer Festival,ha annunciato che avrebbe chiuso con l'esecuzione dell'Inno a Roma il concerto che apre le Celebrazioni del Centenario pucciniano. Il brano è del maestro ...

Francia, petizione contro Beatrice Venezi: "E' fascista" | La risposta del direttore d'orchestra: "Miserabili" TGCOM

Il direttore, invitato per dare il via alle celebrazioni per il centenario di Puccini, ha eseguito l'Inno a Roma. I sindaci di sinistra e il presidente della Provincia diseratano la serata ...1.46 Venezi: Inno a Roma,non accetto censure "Non posso accettare censure e credo che neanche Puccini le avrebbe accetta- te". Così Beatrice Venezi,dal palco del Summer Festival,ha annunciato che a- v ...