Bayern Monaco | no a Kolo Muani | il motivo

Il club francese è alla ricerca di un attaccante e ha messo gli occhi sul centravanti inglese, per cui il Tottenham chiede 100 milioni e su cui c'è il forte interesse del. 2023 - 07 - ...L'attaccante del Tottenham, secondo quanto scrive la Bild , è stato chiaro: se lascerà la Premier League sarà solo per un trasferimento in Bundesliga, al. 'Kane ha rifiutato il Psg. Nel ...Trubin dello Shakhtar Donetsk e Sommer delsono i due profili scelti per sostituire Onana e Handanovic mentre Raffaele Di Gennaro ha già fatto ritorno alla base dopo le sue esperienze ...

Bayern Monaco, se non arriva Kane ci sono due piani B: uno è della Juve... Calciomercato.com

Il miglior bomber dell'ultima Serie A, Victor Osimhen, è uno degli attaccanti più appetiti sul mercato. Stando a quanto riferito da Calciomercato.com, il Bayern Monaco è un grande estimatore, ma ha ab ...Inter, porte girevoli: Onana è vicinissimo al Manchester United, operazione da oltre 50 milioni di euro. E i nerazzuri hanno già opzionato Sommer al suo posto.