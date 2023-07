Basta lamentarsi | è l’indifferenza che permette a certe forze politiche di governare il Paese

(Di mercoledì 12 luglio 2023) di Antonio Di Giovanni L’inchiesta di Report, ha mostrato carte alla mano, testimonianze che evidenziano la totale malafede della ministra Daniela Santanchè, che di “santa” ha solo una parte del cognome. Eh sì, perché ha mentito non solo al Senato, ma anche ai cittadini, rivestendo il suo ruolo istituzionale di ministro di questo. Voglio quindi suggerire una riflessione su questo popolo italiano. Da una parte abbiamo chi chiede l’abolizione del reddito di cittadinanza istituito dal Movimento 5 Stelle, perché alcuni, pochi peraltro (dati statistici Inps), se ne appropriavano indebitamente, mentre dall’altra abbiamo lo stesso popolo che plaude a una forza politica rea di aver nominato un ministro accusato di falso in bilancio e bancarotta. Dicotomia abnza preoccupante direi, quella di un popolo incapace di fare delle profonde riflessioni ...

... leggiamo solo i sondaggi ma io sento i nostri nel territorio che iniziano a". E quale ... Fitto: "fake news sul Pnrr, è tutto risolto" Il ministro per i Rapporti con il Parlamento si ...... per capire di cosa stiamo parlando; il caso tipico dove per sottoscrivere un abbonamento... secondo me invece significa che molte persone sono esasperate, e non credono chepossa ...Per la Finlandial'articolo 5, ovvero la clausola di solidarietà tra alleati, a garantire la ... Salvo poidell'Ue criticandone l'incapacità di agire.

La picconata di Jamil "Basta lamentarsi" - Rimini il Resto del Carlino

DI ANTIMO PUCA Ischia ha perso la sua identità. Più volte diversi programmi hanno cercato di attirare l’attenzione sul rispetto della natura. Ma la natura è stata vilipesa. Distrutta. Per anni i nostr ...Presidio Usb davanti al Comune. "Quattro episodi negli ultimi mesi. Un collega ha avuto 15 giorni di prognosi" ...