Basta inchinarsi ai magistrati | Carlo Nordio non molla di un centrimetro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il ministro della Giustiziaè al centro delle polemiche. È lui, ex magistrato, che deve riformare la magistratura. E contro di lui volano le frecce degli ex colleghi. Mentre il governo è sotto attacco,consegna a Libero in esclusiva la sua verità. Ministro, l'accusano di essersi accorto dell'incongruità della norma sull'imputazione coatta solo dopo che questa norma ha danneggiato un sottosegretario del suo governo... «Allora questa incongruità l'ho criticata già dal 1997, nel mio primo libro sulla giustizia e l'ho ripetuta varie volte in mie pubblicazioni successive».Qual è la ragione? «È una ragione squisitamente tecnica perché il codice Vassalli che abbiamo recepito nell'88/89 ha mantenuto il controllo giurisdizionale del giudice, in questo caso del Gip, sull'attività del pubblico ministero come faceva una volta ...