Basket femminile | le convocate dell’Italia per i Mondiali Under 19 | assente Matilde Villa | c’è la sorella Eleonora

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ultimi giorni di attesa in vista dell’inizio dei Campionati19 di2023, in programma a Madrid da sabato 15 a domenica 23 luglio. Alla vigilia della partenza per la Spagna (da Bologna), la FIP ha ufficializzato l’elenco delle 12 giocatricidalla Nazionale italiana per partecipare alla prestigiosa rassegna iridata giovanile. Salta all’occhio l’assenza di, già selezionata addirittura per i recenti Europei Senior da coach Lino Lardo, a causa di impegni scolastici (gli esami di maturità) che non le hanno consentito di prendere parte alla preparazione insieme alle compagne di squadra. La talentuosa playmaker dell’Umana Reyer Venezia tornerà comunque in campo a fine mese per partecipare agli Europei ...