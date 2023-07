Basket | Europei Under 20 | l’Italia sfiora la vittoria | ma ai quarti ci va la Serbia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il cammino del20 si ferma agli ottavi di finale deglidi categoria. La squadra di coach Magro è stata sconfitta dallaper 75-72 al termine di una partita che ha visto gli azzurrini lottare fino all’ultimo minuto. Restano tanti i rimpianti per la nostra nazionale, che ha avuto anche più volte il tiro del sorpasso nel finale e che ora dovrà giocare peri piazzamenti dal nono al sedicesimo posto contro la perdente di Francia-Polonia. Non sono bastati ali 18 punti di Luca Vincini e i 16 di Nicolo Virginio. Una buona prestazione anche da parte di Davide Casarin, che ha chiuso con 12 punti e 7 assist. Decisivi per lai 20 punti di Nikola Saranovic e i 12 di Filip Brankovic. Dopo un avvio equilibrato e con laavanti di un ...

Niente da fare per l' Italia , sconfitta dalla più quotata Serbia con il punteggio di 75 - 72 nella sfida valida per gli ottavi di finale degliU20 2023 di. Gli Azzurrini di coach Alessandro Magro, capace di chiudere il girone al terzo posto con una vittoria e due sconfitte, sono stati estromessi dalla competizione per mano ...... con i suoi partner nazionali,ed internazionali, per affrontare le grandi sfide globali ... con la collaborazione del Centro Sportivo italiano e del Derthona, che sarà presente con i ...... con un particolare focus sull'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimentodella programmazione 2021 - 2027, come ibond o interventi di garanzia in modalità tranched cover . ...

Basket femminile, Europei Under 18 2023: Slovenia campione per la prima volta, l'Italia evita la retrocessione in Division B OA Sport

La stella del basket, Sergio Rodríguez, rinnova il suo contratto con il Real Madrid fino al 2024. Sette anni di successi e 14 titoli ...Si è conclusa in Turchia l’avventura della 16enne civitanovese Emma Giacchetti ai campionati europei Under 18. L’Italia s’è salvata per le penne dalla discesa nella Division B vincendo le ultime due p ...