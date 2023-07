Basket | Banchero | “Sognavo Team Usa L’Italia? Ero pronto a indossare la maglia azzurra ma il Covid ha cambiato tutto”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Ho visto quella foto ogni singolo giorno. Era uno dei miei più grandi sogni da bambino, giocare per gli Stati Uniti”. Lo dice Paologuardando una foto della mamma Rhonda Y.Smith con la nazionale femminile statunitense, a un mese e mezzo dall’inizio dei Mondiali diche vedranno l’ala grande degli Orlando Magic giocare perUsa dopo aver declinato l’opportunità di rappresentare. Lo stesso, da Las Vegas, torna sulla questione: “Avevo 17 anni quando mi hanno chiesto se volevo rispondere alla chiamata del– racconta – e quello è stato un momento della mia vita in cui mi sentivo come se non potessi lasciarmi sfuggire quell’opportunità perché il lato della famiglia di mio padre è italiano. E non sapevo molto delle mie origini italiane. Quindi, ...

La finisco con ilgiocato' , dice in un video che pubblica sul suo account Instagram. Una ...gallery %s Foto rimanenti draft nba Tutti gli italiani che hanno giocato in NBA Dopo Paolo, ...... che ha consentito a quasi tutti i team del campionato nazionale diamericano di poter ... la meglio gioventù della palla a spicchi degli States: Paolo, Cade Cunningham, Anthony Edwards, ...... poi tramontata, che potesse giocare in azzurro i prossimi Mondiali Fotogramma /Ipa Senza Paoloin nazionale di'non perdiamo nulla perché chi viene in nazionale deve volerlo fare, ...

Basket, Banchero spiega la scelta: “Gli USA il mio sogno, avevo il poster in camera. Italia Senza la pandemia…” OA Sport

La stella della pallacanestro Paolo Banchero ha scelto di giocare per il Team USA e non per l’Italbasket: ecco il motivo della sua decisione ...Niente Italia: Paolo Banchero indosserà la divisa degli Usa ai Mondiali di basket in programma dal 26 agosto al 10 settembre tra Filippine, Giappone e Indonesia. Il campione degli Orlando Magic ha mot ...