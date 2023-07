Basket | Banchero | “Ho scelto di giocare per gli Stati Uniti grazie a mia madre”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il cestista degli Orlando Magic ha spiegato i motivi che lo hanno portato a non accettare la proposta dell'Italia

Lo dice Paologuardando una foto della mamma Rhonda Y. Smith con la nazionale femminile statunitense, a un mese e mezzo dall'inizio dei Mondiali diche vedranno l'ala grande degli ...La finisco con ilgiocato' , dice in un video che pubblica sul suo account Instagram. Una ...gallery %s Foto rimanenti draft nba Tutti gli italiani che hanno giocato in NBA Dopo Paolo, ...... che ha consentito a quasi tutti i team del campionato nazionale diamericano di poter ... la meglio gioventù della palla a spicchi degli States: Paolo, Cade Cunningham, Anthony Edwards, ...

Basket, Banchero: "No all'Italia Sognavo di giocare per gli Usa" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il cestista degli Orlando Magic ha spiegato i motivi che lo hanno portato a non accettare la proposta dell'Italia ...Il giocatore dei Magic, Paolo Banchero, parla per la prima volta dopo il no alla nazionale azzurra e commenta i motivi di tale decisione.