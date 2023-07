Baronissi Fest | il 14 Luglio il concerto evento di Tony Tammaro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Settimana ricca di appuntamenti per il “”, la rassegna estiva promossa dal Comune di. Giovedì 13, l’Accademia dello Spettacolo e del Musical proporrà “Le Notti d’Oriente” in un nuovo spettacolo liberamente ispirato a una delle più famose novelle de “Le Mille e una Notte”. Venerdì 14inin unda non perdere organizzato dal Gruppo Le Muse.eggerà ai 30 anni di carriera e farà divertire il pubblico con il suo “La notte dei tamarri”. Sabato 15, ancora spazio al musical con la compagnia “Teatro Mi(O) Diletto” che metterà in scena lo spettacolo “E che ...

Di quest'ultimo capitolo di spesa la parte del leone, a quanto pare, la farà ilBluesche per tre giorni di programmazione costerà ai cittadini più di 30.000 euro complessivi salvo, ...Al via la rassegna estiva di spettacoli, musica, cultura, teatro, danza e comicità "" in programma fino all'11 agosto all'anfiteatro comunale "P. Daniele". Ventitré gli spettacoli in programma. Ad aprire la lunga kermesse estiva, sabato 1 luglio (ore 21.00, ingresso ...

StampaUn viaggio intimo e sincero per ripercorrere la musica di Pierangelo Bertoli. Mercoledì 12 luglio, la Compagnia di musica popolare Daltrocanto si esibirà al Baronissi Fest con un ospite speciale ...Un viaggio intimo e sincero per ripercorrere la musica di Pierangelo Bertoli. Mercoledì 12 luglio, la Compagnia di musica popolare Daltrocanto si esibirà ...